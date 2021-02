Mondiali Qatar 2022, superate le aspettative sulla prevendita dei pacchetti hospitality (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Match hospitality, detentore dei diritti esclusivi del Fifa hospitality Program, ha annunciato di aver già incassato 90 milioni di dollari con le prevendite dei pacchetti per assistere ai Mondiali di calcio che avranno luogo in Qatar nel 2022, superando di gran lunga ogni aspettativa. Queste le parole di Jaime Byrom, presidente esecutivo di Match, a Gul Times: “La nostra performance di prevendita per la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022 e’ stata da record. Abbiamo gia’ superato quello che abbiamo raggiunto nel primo mese di vendite per la Coppa del Mondo Fifa 2014 in Brasile, che fino ad oggi era stata la nostra operazione di maggior successo commerciale” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Match, detentore dei diritti esclusivi del FifaProgram, ha annunciato di aver già incassato 90 milioni di dollari con le prevendite deiper assistere aidi calcio che avranno luogo innel, superando di gran lunga ogni aspettativa. Queste le parole di Jaime Byrom, presidente esecutivo di Match, a Gul Times: “La nostra performance diper la Coppa del Mondo Fifae’ stata da record. Abbiamo gia’ superato quello che abbiamo raggiunto nel primo mese di vendite per la Coppa del Mondo Fifa 2014 in Brasile, che fino ad oggi era stata la nostra operazione di maggior successo commerciale” SportFace.

RadioItaliaIRIB : Mondiali 2022, Infantino: 'In Qatar avremo gli stadi pieni' - laregione : Alcol negli stadi dei mondiali in Qatar (ma solo ai Vip) - ImpieriFilippo : RT @Libero_official: 'Io ct della #Nazionale fino ai Mondiali2022 in Qatar. Poi torno a un club'. Il ct #Mancini fa i nomi dei suoi success… - Libero_official : 'Io ct della #Nazionale fino ai Mondiali2022 in Qatar. Poi torno a un club'. Il ct #Mancini fa i nomi dei suoi succ… - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Mondiali 2022, Infantino: «In #Qatar avremo gli stadi pieni» -