Meloni 'Voto via maestra, astensione su Draghi'/ 'Centrodesta resti unito', ma... (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Come reso noto da Tg Com 24, la leader di Fratelli d'Italia ha chiesto nel corso del vertice di ...è attendista - "sentiamo cosa ha da dirci" - mentre Giovanni Toti ha sottolineato ai microfoni di La7: ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Come reso noto da Tg Com 24, la leader di Fratelli d'Italia ha chiesto nel corso del vertice di ...è attendista - "sentiamo cosa ha da dirci" - mentre Giovanni Toti ha sottolineato ai microfoni di La7: ...

FratellidItalia : #Meloni: 'Non penso la soluzione ai gravi problemi sanitari, economici e sociali della Nazione sia l’ennesimo gover… - MediasetTgcom24 : Crisi, Meloni: 'FdI non sosterrà governo Draghi, si torni al voto' #crisidigoverno - Adnkronos : #Governo, #Salvini-#Meloni per voto. #Berlusconi tace ma 'stima per #Draghi' - mariacarla1963 : RT @agambella: Meloni ha proposto di mantenere l'unità del Centrodestra con l'astensione di tutti i gruppi in caso di voto di fiducia su Dr… - mdmstesso : @Ted0foro @algirone @valentina_mulas è stato deciso a tavolino, o in carcere per meglio dire... In un momento stori… -