La morte ingiusta di Valeria e Fabrizio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La morte non ha mai un senso, la morte è crudele, arriva e spazza via in un secondo tutto quello che prima era vita, tutti quelli che prima erano sogni, sorrisi, abbracci e speranze. Ma ci sono morti che sono più cattive di altre, che tolgono il respiro, che spezzano famiglie e lasciano memorie devastanti nella mente di chi rimane, interrogativi senza risposta e un'esistenza fatta a pezzi. Un attimo prima sei in montagna felice, insieme ai tuoi genitori e ai loro amici, che per te sono come degli zii, sei sul bob trainata da mamma e papà, il tempo di una curva, una lastra di ghiaccio e poi il vuoto, quello che li risucchierà per sempre, quello nel quale la piccola Martina cadrà una volta realizzato che non torneranno più, che non ci saranno più i baci della buonanotte, le domeniche nel lettone, ci saranno "solo" cinque anni di ricordi insieme, e te li ...

