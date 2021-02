Jeff Bezos lascerà la guida di Amazon, annuncio dopo conti record (Di mercoledì 3 febbraio 2021) dopo 27 anni Jeff Bezos lascerà l'incarico di amministratore delegato di Amazon entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato lo stesso Bezos durante la presentazione dei conti trimestrali record superiori alle stime: ricavi record di 125,6 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Bezos resterà come presidente esecutivo mentre al suo posto arriverà Andy Jassy, attualmente a capo della sua divisione di cloud computing, Amazon Web Services.Il fondatore di Amazon, 57 anni, ha dichiarato che è un "momento ottimale" per farlo. È stato ad dal 1994, anno di nascita del sito di ecommerce, portandolo a dominare il mercato e diventando una delle ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021)27 annil'incarico di amministratore delegato dientro la fine dell'anno. Lo ha annunciato lo stessodurante la presentazione deitrimestralisuperiori alle stime: ricavidi 125,6 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.resterà come presidente esecutivo mentre al suo posto arriverà Andy Jassy, attualmente a capo della sua divisione di cloud computing,Web Services.Il fondatore di, 57 anni, ha dichiarato che è un "momento ottimale" per farlo. È stato ad dal 1994, anno di nascita del sito di ecommerce, portandolo a dominare il mercato e diventando una delle ...

