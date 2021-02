Effetto Draghi sulla Borsa: Milano in netto rialzo, +2,55%. Spread scende a 105 punti. Schizzano i titoli bancari e assicurativi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La convocazione di Mario Draghi al Quirinale, alle 12, spinge in alto la Borsa che in mattinata ha aperto con il Ftse Mib che ha fatto segnare un +2,95% a 22.733 punti. In attesa dell’incontro tra colui che potrebbe diventare presidente del Consiglio di un nuovo governo tecnico e Sergio Mattarella, il titolo si è intanto attestato a quota 2,55%. Stabile invece lo Spread: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in apertura era fermo a 113, con il rendimento del decennale italiano allo 0,65% sul mercato secondario, ma gradualmente è sceso fino a 105 punti base. Intanto, Schizzano i titoli del comparto bancario e assicurativo, in prospettiva di una nuova stabilità politica nel Paese. Su tutti c’è Unipol che fa registrare un +6,3%, seguita da Unicredit ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La convocazione di Marioal Quirinale, alle 12, spinge in alto lache in mattinata ha aperto con il Ftse Mib che ha fatto segnare un +2,95% a 22.733. In attesa dell’incontro tra colui che potrebbe diventare presidente del Consiglio di un nuovo governo tecnico e Sergio Mattarella, il titolo si è intanto attestato a quota 2,55%. Stabile invece lo: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in apertura era fermo a 113, con il rendimento del decennale italiano allo 0,65% sul mercato secondario, ma gradualmente è sceso fino a 105base. Intanto,del compartoo e assicurativo, in prospettiva di una nuova stabilità politica nel Paese. Su tutti c’è Unipol che fa registrare un +6,3%, seguita da Unicredit ...

