Effetto Draghi sui mercati: crolla lo spread, volano Borsa e banche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) All’indomani della convocazione di Mario Draghi al Quirinale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo scenario di un governo istituzionale guidato dall’ex presidente della Bce produce i primi, immediati, effetti sui mercati. Sulla scia dell’imminente incarico “di alto profilo” a Draghi, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si assesta ai minimi degli ultimi anni: è infatti in calo a quota 160 punti, dopo essere sceso in precedenza a 105 punti, dai 113 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale cala allo 0,582 per cento. Le Borse europee aprono in rialzo e Milano vola. Piazza Affari, in rialzo del 2,5 per cento, è la migliore piazza finanziaria d’Europa e il Ftse Mib sale del 2,55 per cento con l’evidenza delle banche: in testa Intesa (+6 per cento), Unicredit ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) All’indomani della convocazione di Marioal Quirinale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo scenario di un governo istituzionale guidato dall’ex presidente della Bce produce i primi, immediati, effetti sui. Sulla scia dell’imminente incarico “di alto profilo” a, lotra Btp italiani e Bund tedeschi si assesta ai minimi degli ultimi anni: è infatti in calo a quota 160 punti, dopo essere sceso in precedenza a 105 punti, dai 113 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale cala allo 0,582 per cento. Le Borse europee aprono in rialzo e Milano vola. Piazza Affari, in rialzo del 2,5 per cento, è la migliore piazza finanziaria d’Europa e il Ftse Mib sale del 2,55 per cento con l’evidenza delle: in testa Intesa (+6 per cento), Unicredit ...

Agenzia_Italia : Effetto Draghi sulla Borsa: Milano vola a +2,15% e spread in picchiata - taliavolpe : RT @Agenzia_Italia: Effetto Draghi sulla Borsa: Milano vola a +2,15% e spread in picchiata - mc_atomo : Effetto #Draghi ? - ASalvadorini : #Italia effetto Draghi 'mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo' - dariochierchia : RT @amodeomatrix: Capisco che la parola governo #Draghi faccia un certo effetto, se non altro per l'animale leggendario che evoca. Ma se pr… -