Draghi, dal liceo alla Bce, fino alla chiamata di Mattarella: chi è l’uomo del «Whatever it takes» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La telefonata di Mattarella è arrivata e ora per Mario Draghi è il momento una nuova sfida. Sa di non potersi tirare indietro. Come ricorda il Corriere in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, durante un incontro all’Università Cattolica si è augurato «che molti studenti di questa università decidano un giorno di mettere le loro capacità al servizio pubblico». Era l’ottobre del 2019 ed erano i giorni del passaggio di testimone a Christine Lagarde. «Se deciderete di farlo, non dubito che incontrerete ostacoli notevoli, come succede a tutti i policy maker. Ci saranno errori e ritirate perché il mondo è complesso. Spero però che vi possa essere di conforto il fatto che nella storia le decisioni fondate sulla conoscenza, sul coraggio e sull’umiltà hanno sempre dimostrato la loro qualità». Mario Draghi, gli studi E di coraggio ne avrà ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La telefonata diè arrivata e ora per Marioè il momento una nuova sfida. Sa di non potersi tirare indietro. Come ricorda il Corriere in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, durante un incontro all’Università Cattolica si è augurato «che molti studenti di questa università decidano un giorno di mettere le loro capacità al servizio pubblico». Era l’ottobre del 2019 ed erano i giorni del passaggio di testimone a Christine Lagarde. «Se deciderete di farlo, non dubito che incontrerete ostacoli notevoli, come succede a tutti i policy maker. Ci saranno errori e ritirate perché il mondo è complesso. Spero però che vi possa essere di conforto il fatto che nella storia le decisioni fondate sulla conoscenza, sul coraggio e sull’umiltà hanno sempre dimostrato la loro qualità». Mario, gli studi E di coraggio ne avrà ...

ricpuglisi : Ho sentito innumerevoli giornalisti ed esperti dire che questa crisi è incomprensibile. Non vedo l'ora di incontra… - ilfoglio_it : Il coraggio della competenza. L'ultima lezione di Draghi da presidente della Bce. Un insegnamento per politici popu… - you_trend : ?? Secondo l'ultimo sondaggio @swg_research per il @TgLa7, #Draghi è ritenuto adeguato per un nuovo governo dal 51%… - AnnaritaDiSena : Giudichero' Draghi dal suo operato, da cittadina non posso che sperare che risolva la questione vaccini nel modo mi… - Annaelegalita : RT @FrancescoLollo1: Mr. Draghi con tutto il Pd, Comunisti, rasserenatori Renziani, un pò di 5stelle terrorizzati dal voto e qualche pezzet… -