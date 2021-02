Coppa Italia | Gattuso opta per il cambio modulo e schiera la difesa a 3

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Napoli di, per la sfida di stasera contro l’Atalanta, potrebbe cambiare volto. Secondo quanto riporta sky sport infatti il tecnico calabrese starebbendo per unaa 3. In questo modo ovviamente in fase di non possesso si potrà difendere in 5 con l’aiuto degli esterni di centrocampo che sarebbero Hysaj e Di Lorenzo. Ci sarà sicuramente più copertura in fase di non possesso ma ci sarà anche più fantasia lì davanti con gli esterni d’attacco che in questo modo non avrebbero particolari compiti difensivi. Infatti il centrocampo sarà sorretto da Bakayoko e Demme. Entrambi i giocatori sono due mediani che spezzano il gioco. In una formazione del genere però non ci sarà spazio a Zielinski. Per quanto riguarda il trio d’accatto ...