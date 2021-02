Calcio Napoli | spavento in Belgio per Mertens | l’aereo atterra fuori pista

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Driessu cui il bomber delè tornato incostretto adre. Per fortuna solo tantoe nessun ferito. Brutta disavventura, ma per fortuna solo tantoper Dries, il bomber dei bomber delcon i suoi 130 gol in maglia azzurra.su

tuttosport : #Mertens, che paura! L'#aereo finisce fuori dalla pista di atterraggio - makkox : dico. fai vedere il replay dei gol del napoli, e della discesa di insigne tagli la parte del dribbling di petto? fa… - cn1926it : #Santacroce: “Stasera si vedrà se la squadra è realmente con #Gattuso. Vi spiego il motivo” #Napoli #NapoliAtalanta… - Alessan78660443 : RT @enzogoku69: ??NUOVO VIDEO SUL CANALE YOUTUBE 'IL CLUB DEL CALCIO'#ICDC!! ?? @theboss_1908 e @enzogoku69 ci parlano di: -#INTER-#JUVE -DI… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Chiarimento Dzeko-Fonseca: l’attaccante reintegrato: Chiarimento Dzeko-… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli24

Una nuova opportunità') e ricordava la gioia per quel gol ache l'aveva messo sotto i riflettori. Per Jens Petter Hauge però è arrivata subito una brutta notizia. Il norvegese, che negli ...... risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio Venerdì 5 febbraio 20.45 Fiorentina - Inter Sabato 6 febbraio 15:00 Atalanta - Torino Sassuolo - Spezia 18:00 Juventus - Roma 20:45 Genoa -...Tutto quello che c’è da sapere su Genoa-Napoli, partita della 21^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Il mese di febbraio offre tanti impegni ravvicinati senza sost ...CLICCA PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI. Le parole di Onofri. “Il Napoli ha la rosa costruita per pensare in grande, ha almeno 14-15 elementi di grande qualità. E’ un tecnico schietto, che dic ...