Borse 3 febbraio, Piazza Affari in positivo 'spinta' da Draghi. Spread vicino ai 100 punti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Borse 3 febbraio. Giornata positiva per Piazza Affari dopo la scelta di Mario Draghi dal Quirinale. Crolla lo Spread. MILANO – Borse 3 febbraio. Vola Piazza Affari. La scelta di Mario Draghi da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha portato i mercati italiani a chiudere in positivo (per il terzo giorno consecutivo n.d.r.) e lo Spread a vedere i minimi da diversi mesi. Un andamento che, secondo gli investitori, dovrebbe continuare anche in futuro. Molto dipenderà dalle consultazioni. Un esito positivo potrebbe portare a quel cambio di passo per Piazza Affari. Condizionale d'obbligo visto che ...

