Ascolti TV | Martedì 2 febbraio 2021. Inter-Juventus sfiora gli 8 mln (28.8%). Niente da fare per Daydreamer (9.7%), DiMartedì 8.8%

Nella serata di ieri, Martedì 2 febbraio 2021, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Inter-Juventus ha conquistato 7.984.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno ha raccolto davanti al video 2.056.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha Interessato 1.637.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York ha catturato l'attenzione di 1.438.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.536.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 979.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì

