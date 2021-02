Aria di primavera | le previsioni meteo di giovedì 4 febbraio

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da domani e fino a sabato pomeriggio il tempo sarà asciutto e spesso soleggiato al Centro Sud. Le temperature saliranno costantemente fino a raggiungere picchi di 20 gradi a Roma e Firenze, oltre i 23 in Sardegna, Sicilia e Calabria, fino a 20 sul resto del Sud e in Campania. Anche al Nord i valori massimi saranno in aumento ma non supereranno i 12-13 gradi con cieli più grigi e a tratti piovosi. Domenica le cose cambieranno in modo deciso. Una perturbazione avanzerà rapidamente verso tutto il Nord, la Sardegna e le regioni tirreniche centrali (Toscana, Lazio) e in Umbria. Le precipitazioni potranno essere anche forti al Centro, moderate al Nord. Le temperature caleranno di 5-6 gradi ritornando nella media del periodo, soltanto al Sud il tempo continuerà ad essere mite. Neve abbondante sulle Alpi al di sopra dei 1200-1400 metri con circa 20-40 cm di accumulo fresco.Le ...