Andrea Orlando | Pd deciderà in base alle scelte degli altri partiti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il ruolo politico non può prescindere dai numeri. Il Pd dovrà decidere anche in relazione a quello che faranno le altre forze politiche”. Così il vicesegretario del Pdintervenendo a Radio Immagina. “Non basta dire ‘è arrivato Draghi, Viva Draghi’, bisogna dare una mano a Draghi perché può sembrare che la forza del nome possa risolvere i problemi ma è fuorviante perché per far nascere un governo c’è l’esigenza di una convergenza di forze sul programma per il Recovery ma anche serve una grande capacità di sintonia con il paese per evitare che il rischio di una crisi economiche e sociale che crei una rottura. Bisogna evitare gli errori del passato”, ha sottolineato