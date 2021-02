Uno dei più grandi produttori cinesi di auto elettriche investe 1 miliardo in Emilia (Di martedì 2 febbraio 2021) auto Faw-Silk EvSi entra nella fase due. Procede il progetto della casa automobilistica cinese Faw per produrre auto elettriche in Italia. Il gruppo, partecipato dal governo di Pechino, ha varato un’operazione da un miliardo di euro per costruire un impianto di vetture di alta gamma, elettriche e plug-in, in tandem con la startup sino-americana Silk-Ev, nel cuore della Motor Valley dell’Emilia Romagna, tra Modena e Bologna. Nella terra di Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara, Pagani. In neanche duecento chilometri si contano 16mila imprese e 69mila lavoratori. A questo distretto ha guardato Faw quando ha dovuto pianificare il suo primo investimento all’estero. L’obiettivo è di assumere mille persone e per Faw, circa 4 milioni di veicoli prodotti ogni anno, ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021)Faw-Silk EvSi entra nella fase due. Procede il progetto della casamobilistica cinese Faw per produrrein Italia. Il gruppo, partecipato dal governo di Pechino, ha varato un’operazione da undi euro per costruire un impianto di vetture di alta gamma,e plug-in, in tandem con la startup sino-americana Silk-Ev, nel cuore della Motor Valley dell’Romagna, tra Modena e Bologna. Nella terra di Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara, Pagani. In neanche duecento chilometri si contano 16mila imprese e 69mila lavoratori. A questo distretto ha guardato Faw quando ha dovuto pianificare il suo primo investimento all’estero. L’obiettivo è di assumere mille persone e per Faw, circa 4 milioni di veicoli prodotti ogni anno, ...

