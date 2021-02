Sparatoria in Oklahoma, uccisi 5 bambini e un adulto (Di martedì 2 febbraio 2021) Massacro di una famiglia in Oklahoma, dove cinque bambini ed un uomo adulto sono stati trovati uccisi nella loro casa dalla polizia chiamata dai vicini allarmati per la Sparatoria. Al loro arrivo, gli agenti hanno visto un uomo, armato, darsi alla fuga, e dopo un breve inseguimento l’hanno catturato. La polizia ha trovato feriti ma ancora vivi una donna ed un altro bambino, che è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Ricoverata all’ospedale di Tulsa, la donna viene descritta come in condizioni stabili. Intanto la polizia di Muskogee, la località della Sparatoria, ha identificato il sospetto come Jarron Deajon Pridgeon, di 25 anni. L’uomo viveva insieme alle vittime, ma la polizia non ha fornito dettagli sulle loro relazioni. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Massacro di una famiglia in, dove cinqueed un uomosono stati trovatinella loro casa dalla polizia chiamata dai vicini allarmati per la. Al loro arrivo, gli agenti hanno visto un uomo, armato, darsi alla fuga, e dopo un breve inseguimento l’hanno catturato. La polizia ha trovato feriti ma ancora vivi una donna ed un altro bambino, che è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Ricoverata all’ospedale di Tulsa, la donna viene descritta come in condizioni stabili. Intanto la polizia di Muskogee, la località della, ha identificato il sospetto come Jarron Deajon Pridgeon, di 25 anni. L’uomo viveva insieme alle vittime, ma la polizia non ha fornito dettagli sulle loro relazioni.

