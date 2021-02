Rugby | il sannita Joshua Furno torna al Biarritz

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuova avventura per. Il rugbista di origini sannite si è infatti trasferito in Francia al, squadra di Pro D2, seconda divisione transalpina. Per la seconda/terza linea italo-australiana si tratta di un ritorno, considerando la precedente esperienza del 2013/2014 in Top 14 a cui fece seguito il trasferimento al Newcastle, nella massima serie inglese. L’approdo dial– club terzo in classifica e in piena corsa per la promozione in Top 14 – si è reso necessario a causa dell’infortunio di Even Olmstead, pari ruolo dell’ex atleta delBenevento e della nazionale italiana. In Pro D2troverà gli italiani Edoardo Iacchizzi ed Edoardo Gori, in forza rispettivamente al Vannes e al ...