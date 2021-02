Paura a Torpignattara | si apre una grande voragine al centro della strada FOTO

(Di martedì 2 febbraio 2021) Unadal diametro di circa 5 metri si è aperta alcarreggiata. E’ successo oggi pomeriggio a Roma, intorno alle 15.05 in via di Acqua Bullicante, all’altezza del civico 355. Sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 2 il funzionario di guardia e gli agentiPolizia Locale: per mettere in sicurezza la zona e consentire i lavori di ripristino è stato necessario un transennamento 10×20 metri. Laè stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare. 1 di 2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura Torpignattara

RomaToday

Attimi diquesta mattina in zona, dove un extracomunitario ha aggredito una poliziotta in servizio. Alle 11:30 circa in via Pisino un uomo ha iniziato a dare in escandescenza, lanciando ...... dei Villini, l'area pedonale del Pigneto, la Marranella,. Ma non solo di scippi di ... Contemporaneamente, anche i furti in casa sono aumentati e gli abitanti hanno sempre più. Una ...Attimi di paura questa mattina in zona Torpignattara, dove un extracomunitario ha aggredito una poliziotta in servizio. Alle 11:30 circa in via Pisino un uomo ha iniziato a dare in escandescenza, lanc ...Tutto è cominciato dopo il lockdown, dapprima qualche tentativo di furto nelle abitazioni, poi furti con scassi nei negozi, quindi … ...