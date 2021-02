Patrick Zaki resta ancora in carcere. Per altri 45 giorni (Di martedì 2 febbraio 2021) altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. La decisione arriva all’indomani dell’ennesima udienza. Per l’11esima volta l’Egitto conferma la sua detenzione, malgrado gli sforzi della comunità internazionale. Patrick Zaki, studente 29enne egiziano dell’università di Bologna, è in arresto dal 7 febbraio 2020, quasi un anno, con l’accusa di propaganda sovversiva. Ieri c’è stata l’udienza, dopo che l’ultima volta la sua detenzione era stata prorogata di ulteriori 15 giorni. Solo alcuni giorni fa il ministero degli Esteri, con il tramite dell’Ambasciata italiana a Il Cairo, aveva detto che stava facendo di tutto per sollecitare una pronta scarcerazione del giovane. “Siamo in una situazione paradossale in cui giudici, procuratori e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)45diper. La decisione arriva all’indomani dell’ennesima udienza. Per l’11esima volta l’Egitto conferma la sua detenzione, malgrado gli sforzi della comunità internazionale., studente 29enne egiziano dell’università di Bologna, è in arresto dal 7 febbraio 2020, quasi un anno, con l’accusa di propaganda sovversiva. Ieri c’è stata l’udienza, dopo che l’ultima volta la sua detenzione era stata prorogata di ulteriori 15. Solo alcunifa il ministero degli Esteri, con il tramite dell’Ambasciata italiana a Il Cairo, aveva detto che stava facendo di tutto per sollecitare una pronta scarcerazione del giovane. “Siamo in una situazione paradossale in cui giudici, procuratori e ...

amnestyitalia : #Egitto Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, studente egiziano incarc… - amnestyitalia : ??Rinnovata la detenzione preventiva di Patrick Zaki: altri 45 giorni in carcere. Una decisione assurda, atroce, arb… - martaserafini : Confermato ufficialmente, dopo le indiscrezioni circolate ieri, la detenzione di Patrick Zaki è stata prolungata di… - Agenpress : Egitto. Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Amnesty, detenuti 'valgono meno di zero'… - liberainfo : RT @repubblica: Zaki, i cantanti uniti per lui: ecco 'Voci per Patrick', la maratona musicale per la libertà -