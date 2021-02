Pasticcio di Handanovic e Bastoni | Ronaldo ne approfitta | di chi è la colpa?

(Di martedì 2 febbraio 2021) Inter e Juventus si danno battaglia a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia. Buffon edprotagonisti in negativo. Il primo tempo di Inter-Juventus di Coppa Italia è finito 1-2. I nerazzurri passano in vantaggio con Lautaro Martinez dopo nove minuti: l’argentinodi un errore di Buffon e De Ligt. Poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???????#InterJuve, che pasticcio di #Handanovic e #Bastoni? - roncomat : Anche a rivederlo non sembra vero: ma che pasticcio hanno combinato #Bastoni e #Handanovic? #InterJuve - maral7527 : #Handanovic e #Bastoni si chiariscono dopo il pasticcio del gol... #InterJuve - BuoniPiedi : #Calvarese 'chiaro ed evidente errore' del corso arbitri A.I.A. Il pasticcio #Bastoni-#Handanovic già decisivo per… - calciomercatoit : ????#InterJuve, critiche a #Bastoni e #Handanovic dopo il pasticcio nella gara di #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Pasticcio Handanovic

Inter - Benevento 4 - 0 Inter (3 - 5 - 2):; Skriniar (29'st De Vrij), Ranocchia, Bastoni;... entrano Foulon e Tello al posto di Improta e Ionita 67'in difesa: Lautaro anticipa un ...... e poi con uncon i piedi rischia di regalare il vantaggio ancora al belga, stoppato da ... con la deviazione di Bastoni diventa imparabile per. La rete dell'1-0 dà fiducia ai ...Grandi critiche per Handanovic protagonista di un clamoroso errore in Inter-Juventus: i tifosi contro il portiere ...21.37 - FINE PRIMO TEMPO: gol e spettacolo a San Siro, Inter avanti con Lautaro Martinez ma ripresa dal rigore di Cristiano Ronaldo. Il portoghesepoi approfitta di un pasticcio di Handanovic e firma l ...