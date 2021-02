Nicolò Zaniolo, svelato il sesso del suo primogenito (Di martedì 2 febbraio 2021) Rivelato il sesso del primogenito di Nicolò Zaniolo e dell’ex compagna Sara Scaperrotta Un nuovo tassello si va ad aggiungere a quella che per settimane è stata la notizia più discussa di cronaca rosa. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo e della sua burrascosa vita privata. Qualche tempo fa, infatti, è stata rivelata la notizia della rottura del calciatore con la sua storia fidanzata Sara Scaperrotta, ora incinta del loro primogenito e del flirt con Madalina Ghenea. Nonostante la fine della relazione, Sara ha reso nota la volontà di diventare mamma e proprio in queste ore Giornalettismo ha rivelato in anteprima il sesso del bimbo che nascerà il prossimo giugno. Sarà maschio e si chiamerà Tommaso. Classe 1999, in pochi giorni ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Rivelato ildeldie dell’ex compagna Sara Scaperrotta Un nuovo tassello si va ad aggiungere a quella che per settimane è stata la notizia più discussa di cronaca rosa. Stiamo parlando die della sua burrascosa vita privata. Qualche tempo fa, infatti, è stata rivelata la notizia della rottura del calciatore con la sua storia fidanzata Sara Scaperrotta, ora incinta del loroe del flirt con Madalina Ghenea. Nonostante la fine della relazione, Sara ha reso nota la volontà di diventare mamma e proprio in queste ore Giornalettismo ha rivelato in anteprima ildel bimbo che nascerà il prossimo giugno. Sarà maschio e si chiamerà Tommaso. Classe 1999, in pochi giorni ...

Chi è Nicolò Zaniolo Originario di Massa, 21 anni, Nicolò Zaniolo è un calciatore italiano, centrocampista della Roma, della nazionale italiana e della nazionale Under - 21 italiana. Anche suo padre, Igor ...

Ovvero? 'Il rientro di Nicolò Zaniolo'. A proposito di Roma, le piace Bryan Reynolds? 'Si parla molto bene di questo ragazzo classe 2001 ed è sicuramente un giocatore di prospettiva. È giovane, e ...

