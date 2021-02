Marsiglia, Villas Boas rompe con il club per colpa di un acquisto (Di martedì 2 febbraio 2021) André Villas-Boas si è presentato in conferenza stampa per dare le sue dimissioni da allenatore del Marsiglia: aveva detto no a Ntcham André Villas-Boas non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia. L’allenatore lusitano ha rassegnato le sue dimissioni a causa di alcune divergenze con la società. Già da tempo si erano registrati dei mugugni tanto che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) Andrési è presentato in conferenza stampa per dare le sue dimissioni da allenatore del: aveva detto no a Ntcham Andrénon è più l’allenatore dell’Olympique. L’allenatore lusitano ha rassegnato le sue dimissioni a causa di alcune divergenze con la società. Già da tempo si erano registrati dei mugugni tanto che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

