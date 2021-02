Lotito: “Tra me e Inzaghi c’è un ottimo rapporto. Il rinnovo non è un problema” (Di martedì 2 febbraio 2021) Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine della presentazione di Carolina Morace come nuovo tecnico della Lazio Women, ha parlato anche del rinnovo di Simone Inzaghi, che sembrerebbe un discorso senza problemi. Queste le parole del patron: “rinnovo di Inzaghi? La società ha fatto una proposta. Tra me e Simone c’è una grande intesa, un grande rapporto sia sul piano personale che professionale, quindi non penso che ci saranno problemi per proseguire questo percorso. Un progetto che sta dimostrando che la Lazio esiste, in termini concreti, pratici e di forza. L’unico problema tra noi è il tempo. Io ho tante cose da fare e lui lo stesso. Sono andato a Formello per fare un saluto alla squadra e non siamo riusciti a vederci. Nessuna dietrologia”. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Claudio, presidente della Lazio, a margine della presentazione di Carolina Morace come nuovo tecnico della Lazio Women, ha parlato anche deldi Simone, che sembrerebbe un discorso senza problemi. Queste le parole del patron: “di? La società ha fatto una proposta. Tra me e Simone c’è una grande intesa, un grandesia sul piano personale che professionale, quindi non penso che ci saranno problemi per proseguire questo percorso. Un progetto che sta dimostrando che la Lazio esiste, in termini concreti, pratici e di forza. L’unicotra noi è il tempo. Io ho tante cose da fare e lui lo stesso. Sono andato a Formello per fare un saluto alla squadra e non siamo riusciti a vederci. Nessuna dietrologia”. Foto: Sito ...

Noovyis : (Lotito: “Tra me e Inzaghi c’è un ottimo rapporto. Il rinnovo non è un problema”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Lazio, Lotito sul rinnovo di Inzaghi: 'La proposta c'è, è questione di tempo': Claudio Lotito rassicura sul rinnovo… - MomentiCalcio : Lazio, Lotito ottimista sul rinnovo di Inzaghi: “Tra di noi c’è piena sintonia e zero segreti” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Lotito: 'Tra me ed Inzaghi c'è una grande intesa, non penso che ci saranno problemi per il rinnovo' https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Lotito: 'Tra me ed Inzaghi c'è una grande intesa, non penso che ci saranno problemi per il rinnovo' https://t.c… -