Lautaro Martinez carica l'Inter: «Contro la Juventus come in Serie A»

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del match di Coppa Italia Contro la Juventus

«Prima di tutto dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e rifare quello che abbiamo fatto in campionato. Servirà una partita intelligente e ben giocata. Oggi è un'altra competizione e un'altra partita rispetta alla vittoria in campionato, ma dobbiamo provare a riproporre quanto fatto in Serie A».

