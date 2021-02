Lancet | “Sputnik efficace al 91 | 6 per cento” Speranza in pressing sull’Aifa per accelerare sui monoclonali

Leggi su newsmondo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il ministrochiede all’Aifa disugli anticorpi. Si attende l’ok in poco tempo. ROMA – Il ministrochiede all’Aifa disui. Dopo le critiche avanzate da Walter Ricciardi, è il titolaredella Salute a scendere in campo in prima persona per avere l’approvazione in tempi molto brevi. Unche potrebbe dare presto i suoi frutti. L’Agenzia italiana del farmaco, infatti, ha autorizzato una riunione straordinaria del suo Cts per valutare l’autorizzazione all’uso in emergenza anche prima dell’Ema. La decisione definitiva è attesa per la giornata di mercoledì 3 febbraio. Sileri: “Dobbiamo recuperare il tempo perso” Anticorpiche devono essere approvati anche secondo il ...