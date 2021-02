Inter, non solo BC Partners: un nuovo fondo pronto ad un’offerta (Di martedì 2 febbraio 2021) L’Inter potrebbe ricevere un’offerta da un secondo fondo d’investimento oltre a quella in arrivo da BC Partners dopo la due diligence L’Inter è sempre alla ricerca di un investitore Interessato a rilevare delle quote in società. Secondo Il Sole 24 Ore, l’americana Fortress, probabilmente con l’appoggio del fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala, è pronta ad entrare nell’affare. Nel frattempo BC Partners ha finito la due diligence sui conti del club e presenterà un’offerta ma al momento ci sono divergenze sul valore del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) L’potrebbe ricevereda un secondod’investimento oltre a quella in arrivo da BCdopo la due diligence L’è sempre alla ricerca di un investitoreessato a rilevare delle quote in società. Secondo Il Sole 24 Ore, l’americana Fortress, probabilmente con l’appoggio delsovrano di Abu Dhabi Mubadala, è pronta ad entrare nell’affare. Nel frattempo BCha finito la due diligence sui conti del club e presenteràma al momento ci sono divergenze sul valore del club. Leggi su Calcionews24.com

