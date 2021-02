(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono trapelate le prime indiscrezioni sulla serie di CPU-P, la dodicesima generazione di CPUche andranno a muovere inel corsi dei prossimi mesi. Si parla di CPU fino a 14fisice e fino a 20, che sarebbe un bel passo avanti rispetto agli standard attuali! Da molto tempo di si sente parlare della dodicesima generazione di CPU, ma per la maggior parte dei casi parliamo di prodotti dedicati la mondo desktop. Nelle ultime ore invece sono trapelate alcune interessanti informazioni sui processori-P ovvero quelli che saranno dedicati aidi nuova generazione. Con l’arrivo dei processori Tiger...

tomshardware : 14 Core Intel Alder Lake Mobile CPU Spotted on Geekbench - tuttoteKit : Intel Alder Lake-P: 14 core e 20 thread per i futuri notebook #IntelAlderLake #tuttotek - gigibeltrame : Hyper-Threading e Intel Alder Lake, preparatevi a 'strane configurazioni' #digilosofia - Asgard_Hydra : Intel Alder Lake, spunta una configurazione 14 core 20 thread - infoitscienza : Intel Alder Lake, spunta una configurazione 14 core 20 thread -

Ultime Notizie dalla rete : Intel Alder

Hardware Upgrade

ConLake,punta però ad assicurare ben altre prestazioni e per questo si affiderà a un migliorato processo produttivo a 10 nanometri SuperFin. I nuovi processori, che su desktop ...Vi avevamo già parlato la scorsa settimana del possibile arrivo delle nuove CPULake nel mese di settembre . Da qualche ora è disponibile sulla nota piattaforma di benchmark Geekbench il risultato di un test effettuato su un nuovo processore della casa di Santa Clara .Svelati ulteriori dettagli su Intel Alder Lake-P, l'architettura delle CPU per notebook che potrà arrivare fino a 14 core fisici e 20 thread.Le manovre del Governo e i vari decreti ristori hanno supportato in qualche maniera una serie di attività, tagliando però fuori due categorie, le PMI e gli autonomi. A loro supporto arrivano le Region ...