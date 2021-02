GF Vip, Alda D’Eusanio non viene squalificata ed è polemica: cosa è successo (Di martedì 2 febbraio 2021) Il pubblico del GF Vip si è infuriato per la mancata squalifica di Alda D’Eusanio: scopriamo cosa ha fatto la conduttrice. L’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Alda D’Eusanio ha portato a numerose polemiche, soprattutto sui social dove il programma viene seguito come se si trattasse di una competizione sportiva. La conduttrice è conosciuta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021) Il pubblico del GF Vip si è infuriato per la mancata squalifica di: scopriamoha fatto la conduttrice. L’ingresso nella casa più spiata d’Italia diha portato a numerose polemiche, soprattutto sui social dove il programmaseguito come se si trattasse di una competizione sportiva. La conduttrice è conosciuta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

