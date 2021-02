Genoa | Destro | “Mio figlio Leone in gol più bello Ballardini? Ci ha dato compattezza”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Mattiasviscera il suo stato di grazia ai canali ufficiali del: il classe ’91 ha infatti già segnano nove reti in campionato, contribuendo all’uscita momentanea del Grifone dalla zona retrocessione: “Non ho un gol preciso tra i miei preferiti, né in questa stagione né nelle altre passate. Ogni gol mi dà sensazioni ed emozioni diverse e uniche”, ha spiegato. “Il gol al debutto? Emozioni indescrivibili. Non ci credevo neppure io”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLA VITA PRIVATA – “Il matrimonio è stata una delle cose più importanti della mia vita. Forse la più importante. Mioil mio gol più. Mi capita di pensare a lui, prima e dopo le gare. Sempre. Ho tantissima voglia di continuare così, ogni allenamento e ogni partita. Cerco di ...

Mattiasi racconta e lo fa ai canali ufficiali del suo. Il bomber italiano sta vivendo fin qui una stagione da assoluto protagonista a suon di gol e ottime prestazioni. Il classe 1991, dopo ...La rosa extralarge da oltre 35 giocatori che ha caratterizzato ilnella prima parte di ...demotivato dopo la retrocessione nelle gerarchie tattiche subita per colpa di Mattia. L'...Il ritorno di Ballardini al Genoa non ha portato solo grandi risultati in campionato, ma ha rivoluzionato la squadra al fantacalcio.Nove reti in stagione sinora, un periodo di vera e propria brillantezza, per Mattia Destro è arrivato il momento della rinascita. L'attaccante è stato intervistato ...