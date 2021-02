Firefox per Android si aggiorna alla versione 85: ecco le novità (Di martedì 2 febbraio 2021) La nuova versione del popolare browser Firefox include una modifica degna di nota su Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 2 febbraio 2021) La nuovadel popolare browserinclude una modifica degna di nota su. L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : Firefox per Android si aggiorna alla versione 85: ecco le novità - cococutiess : Mio fratello sta dando diritto privato e usa il mio pc per il meet. Bene, è rimasto collegato col mio account googl… - blankaut : @Mastronauta basta 2 regole di css per vederlo. Se usi firefox prova a scaricare questo - giordi63 : RT @Le_Alternative: @disinformatico Bello! Noi preferiamo - ClaudioMajorino : Stanco delle solite estensioni per @firefox ...Eccone un paio che forse non conosci -