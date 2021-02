Calciomercato Napoli | quante occasioni tra gli svincolati | da Diego Costa a Subasic che colpi a zero!

sscalcionapoli1 : I voti del mercato: Milan e Parma regine, sufficienza per il Napoli #calciomercato - TUTTOJUVE_COM : De Maggio: 'Napoli-Sarri? Nessuna conferma' - sportli26181512 : Napoli, c'è già il sì di Benitez: Il Napoli ha già il sì di Rafa Benitez. Secondo La... - sportli26181512 : Napoli, c'è una nuova idea: Benitez direttore dell'area tecnica e Italiano in panchina: Sono settimane complicate q… - CiroTroise : RT @serieAnews_com: ????? I problemi di Inter, Juventus e Napoli che il mercato non ha risolto ?? @CiroTroise -

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kissl'idea di De Laurentiis sarebbe quella di richiamare Benitez ma con vesti differenti, ovvero affidandogli il ruolo di direttore dell'area tecnica . ...Commenta per primo Ilha già il sì di Rafa Benitez . Secondo La Gazzetta dello Sport , dopo la fine dell'avventura in Cina l'ex tecnico avrebbe già dato responso positivo alla chiamata di Aurelio De Laurentiis.I bilanci delle società di calcio vengono redatti in base al principio contabile ... come “ragionevole” per una ipotetica transazione di mercato. In altri termini, il Napoli utilizza un criterio ...Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della questione allenatore in casa partenopea. "Non ho conferme su contatti con Sarri nelle ultime ore, mentre ...