Bayern, il dietro le quinte per i tifosi: ci pensa Amazon con un documentario inedito (Di martedì 2 febbraio 2021) Amazon ha annunciato oggi, durante la giornata di presentazione Prime Video Presents (Germania), un documentario esclusivo sul Bayern Monaco che sarà disponibile in esclusiva per i clienti Prime in autunno su Prime Video. Il club tedesco, che nel 2020 ha realizzato una tripla vittoria da record (Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League) ed è attualmente la squadra di maggior successo al mondo, aprirà le porte alle telecamere mostrando tutto ciò che succede a Säbener Straße. Prodotto da W&B Television, il documentario fornirà uno sguardo da vicino, come mai prima d’ora, sulle imprese del club a partire dalla finale della Champions League del 2020 a Lisbona, fino alla fine della stagione 2020/21. Seguirà le persone che hanno fatto la storia e reso grande il club – dal presidente al giardiniere – e mostrerà ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021)ha annunciato oggi, durante la giornata di presentazione Prime Video Presents (Germania), unesclusivo sulMonaco che sarà disponibile in esclusiva per i clienti Prime in autunno su Prime Video. Il club tedesco, che nel 2020 ha realizzato una tripla vittoria da record (Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League) ed è attualmente la squadra di maggior successo al mondo, aprirà le porte alle telecamere mostrando tutto ciò che succede a Säbener Straße. Prodotto da W&B Television, ilfornirà uno sguardo da vicino, come mai prima d’ora, sulle imprese del club a partire dalla finale della Champions League del 2020 a Lisbona, fino alla fine della stagione 2020/21. Seguirà le persone che hanno fatto la storia e reso grande il club – dal presidente al giardiniere – e mostrerà ...

Dietro le quinte del Bayern Monaco

Il documentario coprirà il periodo dalla vittoria della UEFA Champions League a Lisbona nel 2020, fino alla fine della stagione ‘20/’21, con un excursus sulla storia, i momenti salienti, la vita dentr ...

Bayern Monaco FC: il documentario dietro le quinte su Prime Video

Guarda in streaming su Prime Video il documentario dietro le quinte sulla squadra di calcio più forte al mondo: il Bayern Monaco FC. Ecco trama, trailer e cast del documentario. In uscita su Prime Vid ...

