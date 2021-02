Tutto tranne un Conte ter (per non parlare di D’Alema) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le scelte sul governo dei prossimi tre giorni avranno probabilmente un impatto sui prossimi dieci anni. E se alla fine si va avanti con Giuseppe Conte e il corredo di Rocco Casalino, di Domenico Arcuri, delle pensate di Massimo D’Alema articolate dal fido Goffredo Bettini, di Marco Travaglio e degli incompetenti Cinque stelle coadiuvati dai nullafacenti del Pd al governo, l’esito è scontato. Alla fine del viaggio – il cui unico vero scopo è eleggere il prossimo presidente della Repubblica (e sono tanto incompetenti da non capire che non hanno nemmeno i numeri per farlo, visto che Matteo Renzi difficilmente farà passare un amico della “ditta” Bettini/D’Alema e che i delegati regionali sono in maggioranza di centrodestra…), oltre che sperare (senza ormai alcuna possibilità come vedremo più sotto) che l’«alleanza naturale con i Cinque ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le scelte sul governo dei prossimi tre giorni avranno probabilmente un impatto sui prossimi dieci anni. E se alla fine si va avanti con Giuseppee il corredo di Rocco Casalino, di Domenico Arcuri, delle pensate di Massimoarticolate dal fido Goffredo Bettini, di Marco Travaglio e degli incompetenti Cinque stelle coadiuvati dai nullafacenti del Pd al governo, l’esito è scontato. Alla fine del viaggio – il cui unico vero scopo è eleggere il prossimo presidente della Repubblica (e sono tanto incompetenti da non capire che non hanno nemmeno i numeri per farlo, visto che Matteo Renzi difficilmente farà passare un amico della “ditta” Bettini/e che i delegati regionali sono in maggioranza di centrodestra…), oltre che sperare (senza ormai alcuna possibilità come vedremo più sotto) che l’«alleanza naturale con i Cinque ...

