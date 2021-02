Tavolo per il "cronoprogramma"? Già si scannano, rissa tra giallorossi. E Renzi spariglia: "Bicamerale", siluro per far fuori Conte? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Terminato il giro di consultazioni di Roberto Fico, alla ricerca di margini per un nuovo accordo di governo con la precedente maggioranza e con Giuseppe Conte premier. Dalla mattina di oggi, lunedì 1 febbraio, a Montecitorio si è aperto un Tavolo tecnico per discutere di programmi e Contenuti per dar vita a un esecutivo in grado di arrivare fino al termine della legislatura. Nel frattempo, Matteo Renzi si mostra ottimista sull'esito delle trattative: "Alla fine di questa settimana avremo il nuovo governo, dovrà essere un esecutivo all'altezza, di persone capaci e meritevoli. Solo così l'Italia si salva". Dubbi, comunque, sui nomi. Dubbi espressi dal presidente di Italia Viva, Ettore Rosato: "Sui nomi troveremo sintesi. Le preoccupazioni sono altre: la crisi economica, sanitaria ed educativa". Ma ovviamente, sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Terminato il giro di consultazioni di Roberto Fico, alla ricerca di margini per un nuovo accordo di governo con la precedente maggioranza e con Giuseppepremier. Dalla mattina di oggi, lunedì 1 febbraio, a Montecitorio si è aperto untecnico per discutere di programmi enuti per dar vita a un esecutivo in grado di arrivare fino al termine della legislatura. Nel frattempo, Matteosi mostra ottimista sull'esito delle trattative: "Alla fine di questa settimana avremo il nuovo governo, dovrà essere un esecutivo all'altezza, di persone capaci e meritevoli. Solo così l'Italia si salva". Dubbi, comunque, sui nomi. Dubbi espressi dal presidente di Italia Viva, Ettore Rosato: "Sui nomi troveremo sintesi. Le preoccupazioni sono altre: la crisi economica, sanitaria ed educativa". Ma ovviamente, sui ...

