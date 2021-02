Nuovo servizio Inps, attestazione status invalidità direttamente dallo smartphone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il QR-Code dell’invalidità civile è un Nuovo servizio dell’Inps che permette di attestare lo status di invalido direttamente dallo smartphone o dal tablet, senza bisogno del verbale sanitario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il QR-Code dell’civile è undell’che permette di attestare lodi invalidoo dal tablet, senza bisogno del verbale sanitario. L'articolo .

Agenzia_Ansa : 'È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni son… - Lupacchiottaba : RT @garantedetenTo: È uscito il nuovo bando del servizio civile universale! Sul nostro sito ufficiale trovate tutte le informazioni! #scu #… - zaralarssitalia : ?? | Nuove foto postate da @zaralarsson via social provenienti dal photoshoot realizzato per il nuovo servizio di 'V… - Game2Late : La solita #Gabanelli che si dimentica di raccontare tutta la storia e non spiega perché certe cose non erano dispon… - ElioDefrani : Le notizie le scegli tu. Attiva il nuovo servizio gratuito WhatsApp -