NPL, von der Leyen: particolare attenzione all’evolversi della situazione (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea mantiene alta l’attenzione sull’evoluzione della situazione dei crediti deteriorati. È quanto ha assicurato la presidente Ursula von der Leyen in una lettera di risposta all’eurodeputato di Forza Italia Antonio Tajani che chiedeva chiarimenti in merito al sistema bancario europeo. “Dobbiamo assicurare che le banche europee restino solide e capaci di finanziare l’economia reale” durante la crisi, ha scritto von der Leyen che riconosciuto però che “nei prossimi anni, l’impatto del Covid potrebbe generare una quantità considerevole di NPL”. A tal riguardo Bruxelles sta lavorando con le autorità bancarie europee “per fornire flessibilità nel quadro prudenziale, comprese le regole su come le banche valutano il rischio che i debitori non ripagheranno i prestiti”, ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea mantiene alta l’sull’evoluzionedei crediti deteriorati. È quanto ha assicurato la presidente Ursula von derin una lettera di risposta all’eurodeputato di Forza Italia Antonio Tajani che chiedeva chiarimenti in merito al sistema bancario europeo. “Dobbiamo assicurare che le banche europee restino solide e capaci di finanziare l’economia reale” durante la crisi, ha scritto von derche riconosciuto però che “nei prossimi anni, l’impatto del Covid potrebbe generare una quantità considerevole di NPL”. A tal riguardo Bruxelles sta lavorando con le autorità bancarie europee “per fornire flessibilità nel quadro prudenziale, comprese le regole su come le banche valutano il rischio che i debitori non ripagheranno i prestiti”, ha ...

