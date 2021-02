Morto Dustin Diamond | lo Screech di Bayside School | aveva 44 anni

Leggi su inews24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) . L’attore americano lottava con un cancro ai polmoni allo stadio 4, meglio conosciuto per aver interpretatoin “” (titolo originale in USA “Saved by the Bell” della NBC), èa seguito di una breve battaglia contro un cancro ai L'articolo proviene da Inews.it.