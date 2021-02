Medico fa il tampone a un kiwi | risulta positivo “Ecco quanto sono inattendibili i test” Video

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – Può uneffettuato su di uno un altro fruttore? Apare sì. Sull’attendibilità deie sul problema dei falsi positivi si sta parlando da tempo, ma il discorso rimane in sordina: non sia mai che qualcuno si incaponisca a mettere in dubbio le cifre snocciolate ogni giorno dal ministero della Salute. Figuratevi, quindi, lo scompiglio creato ieri a Non è l’Arena, quando Massimo Giletti ha mandato in onda il provocatoriocondotto dal dottor Mariano Amici. Ilda mesi esprime forti perplessità sul vaccino anti Covid e per questo è stato bollato senza appello come «negazionista». Ilalspiazza tutti «Siamo qui per effettuare un esperimento ...

Chi non segue nessuna delle due indicazioni per il, avrà l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per dieci giorni con l'obbligo di comunicarlo aldi medicina generale, al pediatra ...Chi non segue nessuna delle due indicazioni per il, avrà l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per dieci giorni con l'obbligo di comunicarlo aldi medicina generale, al pediatra ...PALERMO – A partire da oggi lunedì 1 febbraio la Sicilia non sarà più "zona rossa" ma tornerà "arancione". Le misure saranno valide fino a giorno 15 febbraio compreso, come prevede l'ordinanza firmata ...Mariano Amici, il dottore no vax che agita il curriculum contro Matteo Bassetti a Non è l'arena (e Sileri a Piazzapulita): tampone al kiwi.