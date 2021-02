LIVE CALCIOMERCATO SERIE A: TUTTE LE TRATTATIVE E LE UFFICIALITA’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimo giorno della sessione invernale di CALCIOMERCATO.Alle ore 20 suonerà il gong che porrà fine alle TRATTATIVE che permetteranno alle squadre di correre ai ripari. Ecco TUTTE le operazioni e gli acquisti LIVE.eventoLIVE id=1014009 Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimo giorno della sessione invernale di.Alle ore 20 suonerà il gong che porrà fine alleche permetteranno alle squadre di correre ai ripari. Eccole operazioni e gli acquisti.eventoid=1014009

Mediagol : LIVE #Calciomercato #SerieA: TUTTE LE TRATTATIVE E LE UFFICIALITA' - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Mattia Compagnon è arrivato al J-Medical per le visite. Giocherà nella Juve U23 - cn1926it : #CALCIOMERCATO LIVE – #Roma, tentativo last minute per #Giroud. Il #Torino stringe per #Rugani. #Lerager lascia il… - Daniele20052013 : Calciomercato Milan, per Douglas Costa e Lazaar si farà un tentativo last minute - ma_liguori : RT @pianetagenoa: LIVE CALCIOMERCATO GENOA – Lerager al Copenaghen in prestito con obbligo di riscatto -