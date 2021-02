L’Italia è quasi tutta gialla. Quando arriverà l’ok per gli spostamenti tra regioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da lunedì quasi tutta Italia è in zona gialla, ma resta lo stop agli spostamenti tra regioni fino al 15 febbraio Oggi è il giorno delL’Italia in zona gialla, o quasi. Solo cinque regioni, infatti, resteranno arancioni; si tratta di Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano che dovranno rimandare l’appuntamento con la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da lunedìItalia è in zona, ma resta lo stop aglitrafino al 15 febbraio Oggi è il giorno delin zona, o. Solo cinque, infatti, resteranno arancioni; si tratta di Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano che dovranno rimandare l’appuntamento con la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

myrtamerlino : Domani l'Italia torna quasi totalmente in #zonagialla. Per tanti di noi può significare solamente un caffè al banc… - ilpost : La riforma dello #sport voluta dal primo governo Conte non rispetta la Carta Olimpica e dopo quasi due anni di disc… - Cuccello : RT @FnpCisl: #Covid: L'Italia quasi interamente gialla dal #1febbraio. Ancora chiusi: palestre, cinema e teatri. Ristoranti aperti fino a… - AleSacchi73 : RT @UtherPe1: La zona Gialla è iniziata oggi ma politici e media hanno iniziato a dare la colpa ai cittadini da ieri, quegli stessi cittadi… - SimoneDagnini : @lauraboldrini Il Recovery Fund sono prestiti che ci vincoleranno per decenni a ulteriore austerità. Alti rischi, p… -

