GF Vip | Alda D’Eusanio verso la squalifica | interviene Tommaso zorzi

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Al GF Vip, in questi giorni, è scoppiato un nuovo caso “parola proibita”: dopo le imprecazioni, le bestemmie e le frasi a tema “razzista” di altri concorrenti, ora è la nuova arrivataa finire al centro delle accuse. La conduttrice, da pochi giorni al Grande Fratello, si è resa protagonista di uno spiacevole siparietto in cui ha usato a sproposito la parola “ne*o”, e non solo ora rischia di essereta, ma ha anche ricevuto aperta disapprovazione di alcuni compagni di reality. Uno dei più sconvolti dall’accaduto è stato: da Fausto Leali a Denis Dosio, l’influencer ne ha visti di concorrenti passare “sotto i ponti” e venire defenestrati per una parola di troppo. Durante diverse conversazioni è quindi naturale che i concorrenti si chiedano se alla ...