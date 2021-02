GF Vip 5, Tommaso Zorzi non ha dubbi: “Alda D’Eusanio va cacciata” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non ha fatto in tempo ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5, che già rischia di uscirne nel peggiore dei modi, da squalificata. Un po’ come successo a Stefano Bettarini, e altrettanto velocemente. Del resto Alda D’Eusanio ha fatto due gaffes così gravi che gli autori del GF Vip 5 non potranno di certo ignorarle. Prima ha usato la parola “neg*o”, che in questa edizione è già costata la squalifica di Fausto Leali; poi ha dato del “pedofilo” a Dante, sostenendo che la sua Beatrice fosse una bambina di nove anni. In realtà, non è neanche certo che sia esistita, visto che è un concetto ideale con pochi appigli alla realtà. E nella Casa c’è chi pensi che questi due scivoloni della giornalista siano sufficienti per qualificarla. Tra questi Tommaso Zorzi, che poco fa ha espresso un’opinione perentoria: ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non ha fatto in tempo ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5, che già rischia di uscirne nel peggiore dei modi, da squalificata. Un po’ come successo a Stefano Bettarini, e altrettanto velocemente. Del restoha fatto due gaffes così gravi che gli autori del GF Vip 5 non potranno di certo ignorarle. Prima ha usato la parola “neg*o”, che in questa edizione è già costata la squalifica di Fausto Leali; poi ha dato del “pedofilo” a Dante, sostenendo che la sua Beatrice fosse una bambina di nove anni. In realtà, non è neanche certo che sia esistita, visto che è un concetto ideale con pochi appigli alla realtà. E nella Casa c’è chi pensi che questi due scivoloni della giornalista siano sufficienti per qualificarla. Tra questi, che poco fa ha espresso un’opinione perentoria: ...

