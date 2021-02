Esclusiva | Rugani-Bologna | no stop a sorpresa E Il Rennes contribuisce

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Per Danieleora ci prova seriamente anche il. Contatti in corso tra Bigon e l’agente del difensore ora in prestito ale di proprietà della Juve. Il Torino per ora si è fermato, il Parma ha ufficializzato Bani, ilsu è inserito con forza, c’è il via libera della Juve. Ilcontribuirebbe sull’ingaggio e ha dato il placet,rinuncerebbe a 100 mila euro, siamo abbastanza vicini a una svolta. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

A disposizione: Alfred Gomis, Damien Da Silva, Dalbert, Daniele, Lorenz Assignon, Yann Gboho,... valido per la giornata 21 del campionato Ligue 1, sarà visibile in diretta e insu DAZN ...... Martin J., Niang M., Rutter G., Soppy B., Tait F., Da Silva D., Guirassy S., Maouassa F.,D. valido per la 19° giornata di Ligue 1, si potrà seguire in diretta e insu DAZN Italia.