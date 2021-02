Donna 29enne uccisa a coltellate per strada in Salento, era con il nuovo fidanzato. I carabinieri sulle tracce dell’ex (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una ragazza di 29 anni, originaria di Napoli e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pasco ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una ragazza di 29 anni, originaria di Napoli e che da qualche tempo viveva incon il, è statain località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pasco ... sul sito.

giornaleradiofm : Donna 29enne uccisa a coltellate per strada in Salento: (ANSA) - MINERVINO DI LECCE, 01 FEB - Una ragazza, Sonia Di… - LaStampa : Donna 29enne uccisa a coltellate per strada in Salento, era con il nuovo fidanzato. I carabinieri sulle tracce dell… - enrica_emme : RT @messveneto: Donna 29enne uccisa a coltellate per strada in Salento, era con il nuovo fidanzato. I carabinieri sulle tracce dell’ex http… - messveneto : Donna 29enne uccisa a coltellate per strada in Salento, era con il nuovo fidanzato. I carabinieri sulle tracce dell… -