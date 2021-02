Crisi di governo, consultazioni: niente documenti sul programma dal tavolo di lavoro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roberto Fico ha organizzato un tavolo di lavoro di Maggioranza per presentare a Mattarella il nome del presidente del Consiglio. Al termine delle prime due giornate di consultazioni effettuate da Sergio Mattarella, è stato dato a Roberto Fico, presidente della Camera, un mandato esplorativo per capire se ci sono le condizioni per formare un governo. Quest’oggi Fico ha convocato un tavolo di lavoro con le forze di Maggioranza per capire se ci fosse la possibilità di andare avanti e presentare al Presidente della Repubblica un nome. Nel corso della riunione Italia Viva ha chiesto che venga istituita una commissione bicamerale per le riforme la cui presidenza venga data all’opposizione. Una richiesta che era già stata anticipata questa mattina, insieme a quella di Renzi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roberto Fico ha organizzato undidi Maggioranza per presentare a Mattarella il nome del presidente del Consiglio. Al termine delle prime due giornate dieffettuate da Sergio Mattarella, è stato dato a Roberto Fico, presidente della Camera, un mandato esplorativo per capire se ci sono le condizioni per formare un. Quest’oggi Fico ha convocato undicon le forze di Maggioranza per capire se ci fosse la possibilità di andare avanti e presentare al Presidente della Repubblica un nome. Nel corso della riunione Italia Viva ha chiesto che venga istituita una commissione bicamerale per le riforme la cui presidenza venga data all’opposizione. Una richiesta che era già stata anticipata questa mattina, insieme a quella di Renzi ...

