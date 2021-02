Cris Tales | il JRPG che vi farà viaggiare nel tempo | ha quasi una data di uscita

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tramite un comunicato stampa, Modus Games ha annunciato che, il tributo indie ai classici J-RPG, verrà lanciato a luglio su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Steam, Epic Games Store, GOG e Stadia al prezzo di €39,99. La notizia di oggi è stata accompagnata da un nuovo trailer che mostra solo alcune delle ambientazioni chebell e i suoi unici compagni esploreranno durante i loro viaggirali.è unche piega le regole del, unendo su un solo schermo passato, presente e futuro. I giocatori potranno sfruttare la fantastica abilità dibell ditra le ere per aiutare i cittadini dei regni di Crystallis e per lanciare attacchi a sorpresa sui nemici. Se ...