Boris, in arrivo la quarta serie. Alberto Di Stasio: 'Gireremo in estate e sarà pronta in autunno o inizio 2022' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Leggi anche > La comunicazione, ripresa dal Fattoquotidiano.it è arrivata a sorpresa durante una diretta su Twitch dell'attore con Alessandro Covone . Di Stasio ha raccontato la sua carriera, ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Leggi anche > La comunicazione, ripresa dal Fattoquotidiano.it è arrivata a sorpresa durante una diretta su Twitch dell'attore con Alessandro Covone . Diha raccontato la sua carriera, ...

lauramelidoni : In arrivo la quarta stagione di Boris - comingsoonit : Dai, dai, dai (direbbe il maestro René Ferretti): pare che alla fine la quarta stagione di #Boris diventerà realtà!… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Boris 4 si farà: “E’ in fase di scrittura, in arrivo in autunno o nel 2022” - MarceloWalker : RT @tvblogit: Boris 4 si farà: “E’ in fase di scrittura, in arrivo in autunno o nel 2022” - tvblogit : Boris 4 si farà: “E’ in fase di scrittura, in arrivo in autunno o nel 2022” -