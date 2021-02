Bergamo: sente schiamazzi e avverte vigili con app, sanzione a 12 adolescenti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Ha sentito schiamazzi e rumori provenire dalla casa accanto, di solito usata come casa vacanze, e, attraverso la app 1Safe, ha avvisato la polizia locale di Bergamo. La segnalazione di un vicino infastidito da grida e festeggiamenti ha portato ieri a 12 sanzioni per violazione dei Dpcm anti covid19 e al sequestro di quasi un etto tra hashish e marijuana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Ha sentitoe rumori provenire dalla casa accanto, di solito usata come casa vacanze, e, attraverso la app 1Safe, ha avvisato la polizia locale di. La segnalazione di un vicino infastidito da grida e festeggiamenti ha portato ieri a 12 sanzioni per violazione dei Dpcm anti covid19 e al sequestro di quasi un etto tra hashish e marijuana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Bergamo: sente schiamazzi e avverte vigili con app, sanzione a 12 adolescenti... - puigisismo : Muriqi appena sente l’aria di Bergamo, segna. Pazzesco - XIIIr3d : RT @cutierudegirl: nel programma de Rugiati una ha testualmente detto 'non cambierei Bergamo con nessun'altra città al mondo' co tutto il… - cutierudegirl : nel programma de Rugiati una ha testualmente detto 'non cambierei Bergamo con nessun'altra città al mondo' co tutt… - fghiosso : RT @maANDmo: @agorarai continuate a fare salotto mentre la procura di Bergamo sente un Ministro della Repubblica (tutto normale?), smarcars… -