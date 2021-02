Aung San Suu Kyi torni libera, sperando che impari dagli errori (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel 2013 riuscii a entrare nello Stato dell’Arakan (Rakhine) in Myanmar (Birmania) e raccontai l’inizio del genocidio del popolo che non c’è, i Rohingya, la minoranza musulmana del nord-ovest della Birmania. Raccontai su HuffPost dei primi silenzi colpevoli di Aung San Suu Kyi e di come la Birmania stava cambiando. In più di sette anni, dopo che un intero popolo è stato quasi cancellato dal paese, che i diritti civili e la libertà di stampa sono stati continuamente violati e dopo la “caduta” della Lady nell’immaginario e nei cuori di tutti i democratici del mondo, il nastro della storia sembra riavvolgersi e tornare agli ultimi decenni. Le istituzioni di mezzo mondo, a una a una, hanno ritirato le onorificenze a Aung San Suu Kyi, e lei è riuscita solo a parlare di una “democrazia fragile” di fronte a tutti in consessi internazionali. Alludeva ai ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel 2013 riuscii a entrare nello Stato dell’Arakan (Rakhine) in Myanmar (Birmania) e raccontai l’inizio del genocidio del popolo che non c’è, i Rohingya, la minoranza musulmana del nord-ovest della Birmania. Raccontai su HuffPost dei primi silenzi colpevoli diSan Suu Kyi e di come la Birmania stava cambiando. In più di sette anni, dopo che un intero popolo è stato quasi cancellato dal paese, che i diritti civili e la libertà di stampa sono stati continuamente violati e dopo la “caduta” della Lady nell’immaginario e nei cuori di tutti i democratici del mondo, il nastro della storia sembra riavvolgersi e tornare agli ultimi decenni. Le istituzioni di mezzo mondo, a una a una, hanno ritirato le onorificenze aSan Suu Kyi, e lei è riuscita solo a parlare di una “democrazia fragile” di fronte a tutti in consessi internazionali. Alludeva ai ...

