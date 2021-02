Ascolti tv 31 gennaio 2021 | inarrestabile Mina Settembre | SOS d’Urso

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Non c'è storia contro la fiction di Rai Uno: il personaggio interpretato da Serena Rossi continua a conquistare il pubblico. Stabile Fabio Fazio, Domenica Live e Non è la d'Urso sconfitte dalla concorrenza L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

Non c'è storia contro la fiction di Rai Uno: il personaggio interpretato da Serena Rossi continua a conquistare il pubblico. Stabile Fabio Fazio, Domenica Live e Non è la d'Urso sconfitte dalla ...Glidi domenica 312021 Questi i dati nel dettaglio. Su Rai1 Mina Settembre ha registrato 6.140.000 spettatori (24,9 % di share). Su Rai3 Che tempo che fa (con Susan Sarandon tra gli ...Ascolti tv, ieri: "Mina Settembre" la serie tv con Serena Rossi e Giuseppe Zeno conquista di nuovo il primo posto con un'alta percentuale di share ...Registra sempre ottimi ascolti la fiction "Mina Settembre". La fiction Rai, in onda su Rai Uno ieri sera ha totalizzato 6.140.000 spettatori ...