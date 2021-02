Amalfi | il Consiglio vara il bilancio 2021 | via libera agli stanziamenti per territorio e e welfare

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nessun aumento tributario ed importanti investimenti per la cura deled in favore delle fasce deboli: questi i punti salienti deldi previsioneapprovato dalComunale di. L’Amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano porta a casa un importante risultato – in anticipo rispetto alla scadenza di legge, prevista per il prossimo 31 marzo – garantendo così, sin da subito, piena operativitàuffici. “Nonostante il contesto di grande incertezza dovuto alla perdurante emergenza sanitaria – dichiara il Sindaco Daniele Milano – e la previsione, sin d’ora, di incassare più di 1 milione di euro in meno rispetto alle annualità precedenti, l’Amministrazione ha inteso non mettere le mani nelle tasche dei cittadini e non tare ...

Nessun aumento tributario ed importanti investimenti per la cura del territorio ed in favore delle fasce deboli: questi i punti salienti del Bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunal ...In merito allo slittamento del ritorno in classe al "Marini Gioia" di Amalfi al 2 febbraio, per effetto della positività al Covid di un collaboratore scolastico, interviene il presidente del Consiglio ...